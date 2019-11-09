|У Трампа с Зеленским был еще один разговор, о котором никто не знает
|09.11.2019 08:42
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него была еще одна беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о которой никто не знает.(function() })();
По словам американского президента, этот разговор прошел до переговоров в июле.
Трамп предположил, что его политические оппоненты захотят обнародовать эту беседу, и заявил о готовности сделать это при необходимости.
CNBC предположило, что под неизвестным разговором имеется в виду звонок Трампа Зеленскому в апреле. Тогда американский руководитель поздравил избранного украинского президента с победой на выборах, о чем в своем Twitter написал прежний специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
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