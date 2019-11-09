Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает сайт КГГА.

"Специалисты КК«Киевавтодор» уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Сейчас город ожидает положительного ответа от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины", - сказал он.

По его словам, неудовлетворительное техническое состояние сооружения - это комплексная системная проблема, которая возникла в результате длительной многолетней эксплуатации моста Патона.

«Для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо вывести его из реестра памятников архитектуры на время ремонта. Город часто обращался в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения. Реконструкция позволит повысить долговечность моста, увеличить его пропускную способность и грузоподъемность. Это вероятно только при условии замены конструктивных элементов моста с применением современных технологий и материалов. К слову, ежедневно через мост проезжают от 80 до 100 тысяч автомобилей. Кроме того, реконструкция позволит на мосту организовать восемь полос движения транспорта и установить разделяющую потоки транспорта барьерное ограждение », - рассказал Поворозник.

Он добавил, что при реконструкции объекта вероятно поэтапное выполнение работ без полного закрытия движения по мосту. Разработанным техническим заданием на реконструкцию моста предусмотрено сохранение и восстановление имеющегося внешнего вида сооружения с применением современных технологий и материалов.

«После завершения работ будет возможность вернуть мост в перечень памятников архитектуры», - подчеркнул Поворозник.

Отдельно отметим, что мост им. Е. О. Патона построен в 1953 году. Его общая длина 1543 м. Ширина проезжей части между бордюрами - 21 м, а тротуаров для пешеходов - 3 м.

В течение длительного времени эксплуатации моста проводилась ряд работ. В частности, установлена защитная барьерная ограда, между главными балками пролетного строения проложены две нити теплотрассы диаметром 630 мм в 1968 году; усилена металлоконструкции моста в 1994-1998 годах; увеличено количество полос движения до семи, устроена реверсная полоса движения в 2004 году; капитально отремонтированы тротуары моста в 2012 году и т.д.

Все эти работы выполнялись в соответствии с требованиями безопасности движения и для восстановления технического состояния.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира