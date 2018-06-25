Как и ожидалось, Индия, после того, как встала на путь уверенного экономического развития и роста ВВП более 6%, стала задумываться о том, что довольно уже вооружать свою армию техникой сомнительного уровня надежности и технологического совершенства. Проще говоря, российское вооружение, ввиду своей цены и политических предпочтений, бывшее все это время главной составляющей обороноспособности Индии, стало уходить в прошлое.

Пожалуй, самым громким разрывом совместного проекта стала разработка истребителя пятого поколения для ВВС Индии FGFA на базе российского Су-57. Кремль всячески пытался придать жизнеспособности данному проекту, ведь в немалой степени финансирование Су-57 рассчитывали осуществлять и с индийской доли, но, увы и ах, в Нью-Дели решили, что подобный самолет не заслуживает внимания из-за своей отсталости.

И после того, как индусы закрыли дверь для Су-57, начался целый вал отказов от сотрудничества с РФ и погружение в сотрудничество с США, буквально с головой. Тут и отказ от дополнительной закупки российских истребителей Су-30МКИ, и получение от США очередной партии АН-64Е Apache, которые предпочли вместо Ми-28 и Ка-52. А теперь, стало известно, что Индия намерена у США приобрести не менее 24 (а в радужных планах и все 100) противолодочных вертолетов S-70B » Seahawk».

И вот тут возникает вопрос, а как же Ка-27 и Ка-29?

Да, собственно, никак. Несмотря на то, что ВМС Индии по-прежнему пополняются проектами российских военных кораблей, в целом практика использования российского вооружения на флоте так же уходит в прошлое. И противолодочные вертолеты — это лишь один из эпизодов, наряду с выбором палубного истребителя для авианосцев, причем это будет явно не МиГ-29К, или намерением обзавестись патрульными противолодочными самолетами Boeing P-8 Poseidon.

В итоге, каждый день мы можем наблюдать, как Индия отдаляется от ВПК РФ, и это не может не радовать, ведь она десятилетиями значительно пополняла его своими заказами. Теперь же, за весь 2017 год, с Россией не было заключено ни одного нового контракта на поставки оружия. За полгода 2018 аналогично – ни одного твердого контракта, лишь продолжается исполнение заключенных в предыдущие года, и озвучивание соглашений, меморандумов и намерений. И не более того.

Похоже, и даже не похоже, а конечно – из орбиты России выходит еще одна страна. В добрый путь!

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