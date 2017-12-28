На сайте главы Чечни до сих пор стоит ссылка на Facebook, которая теперь ведет на посты о путешествиях.

На месте аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в фейсбуке, удаленного 23 декабря, появилась новая страница. Она называется «Ваше путешествие — наша забота» и связана с малопопулярным поисковиком авиабилетов UAN, информирует еizvestia.com.

По всей видимости, авторы страницы смогли занять адрес facebook.com/rkadyrov95/, ранее принадлежавший Кадырову. На сайте главы Чечни до сих пор стоит ссылка на Facebook, которая теперь ведет на посты о путешествиях.

Авторы страницы начали вести ее 24 декабря — на следующий день после блокировки аккаунта Кадырова. В первых двух постах рассказывается об авиабилетах из Грозного в Москву и Берлин.

Страница в инстаграме, на которой находился аккаунт Кадырова, пока остается пустой. При попытке занять имя пользователя kadyrov_95 сервис пишет, что такое имя пользователя уже занято.

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На аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке были подписаны более четырех миллионов человек. Их удаление в Facebook объяснили включением главы Чечни в санкционный список США.

Кадыров в ответ завел аккаунт в чеченском клоне Instagram, который называется Mylistory. Туда же перешли люди из его окружения.

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