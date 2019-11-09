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Закон об изменениях в бюджет-2019 вступил в силу
09.11.2019 09:01
В силу вступил закон об изменениях в бюджет-2019 Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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