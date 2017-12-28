Кабмин намерен просить Раду немедленно рассмотреть законопроект о перерасчете пенсий военным

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что Кабинет министров намерен просить Верховную Раду рассмотреть проект закона о перерасчете пенсий военнослужащим немедленно после его внесения.

"Мы надеемся его (законопроект – ИФ) подать в ближайшее время и будем просить Верховную Раду безотлогательно его рассмотреть", - сказал министр в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве.

А.Рева отметил, что в четверг проведет встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и представителями силовых ведомств по данному законопроекту.

Министр подчеркнул, что понимает важность быстрой подготовки законопроекта, однако необходимо, чтобы он отображал консолидированную позицию в том числе и представителей силовых структур.