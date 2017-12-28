|Минсоцполитики предлагает выплатить уволенным из плена по 100 тыс. грн
|28.12.2017 14:45
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Министерство социальной политики Украины предлагает выплатить вызволенным из плена украинцам по 100 тыс. гривен денежной помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает
"Всем вызволенным будет оказана материальная помощь. Наше предложение - 100 тыс. гривен", - заявил Рева.
Как сообщал 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.
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