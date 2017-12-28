У вас нет хорошей машины? Мало денег? Плохая погода? Многих такое положение дел заставляет сидеть на одном месте.

Иначе думают ребята из Николаева. Парни купили старый ржавый Москвич иотправились в очень дальнее путешествие – в Гамбию! , информирует svodka.net.

Причем это не просто поездка, а особое благотворительное ралли. Называется оно Banjul Challenge. В его рамках команды на старых недорогих автомобилях отправляются в город Банджул. После достижения конечной точки, машины продаются на месте, а деньги идут на благотворительность.

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Друзья купили старенький ИЖ Комби только за 300 долларов. Правда пришлось менять двигатель и вложить в подготовку около 500 долларов. Старт поездке был дан 18 декабря. Правда пришлось менять двигатель и вложить в подготовку около 500 долларов. Старт поездке был дан 18 декабря.

Когда команда покидала родной город, Украину засыпало снегом. Ребята попали в пробку на трассе, в которой успели перебрать карбюратор. Несмотря на все невзгоды машина едет и смелые парни сейчас уже в Испании – последней европейской стране на пути – дальше паром до Марокко.

Всего их путь составит около 9000 км и пройдет через 10 стран. По результам своей поездки они планируют представить фильм на своем Youtube-канале. Желаем отважной команде удачно добраться до финальной точки и отлично провести время!

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