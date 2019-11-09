В Японии проводят фестиваль в честь императора - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Японии проводят фестиваль в честь императора
09.11.2019 09:55
В Токио проводят фестиваль в честь императора интронизации нового императора Нарухито
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
императора
интронизации
нарухито
нового
честь
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->