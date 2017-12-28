Украинцы, приговоренные в РФ, не могут считаться "пленными или удерживаемыми лицами", сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков отметил, что освобождение заключенных в РФ украинцев зависит от решения президента Фото: EPA По его словам, украинцы, приговоренные в РФ, не могут считаться "пленными или удерживаемыми лицами".Песков отметил, что освобождение этих людей зависит от решения президента.В то же время, по словам спикера Кремля, в Москве заинтересованы "видеть своих граждан у себя в стране".27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80.Сестра осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщала 13 ноября, что количество заключенных в РФ украинцев "подошло к 60". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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