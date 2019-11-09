Количество пострадавших из-за землетрясения в Иране превысило 500 человек - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Количество пострадавших из-за землетрясения в Иране превысило 500 человек
09.11.2019 10:13
Землетрясение в Иране - число пострадавших превысило 500 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
превысило
человек
пострадавших
число
иране
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->