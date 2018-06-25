В I квартале 2018 года уровень безработицы между экономически активного населения уменьшился до 9,7%, а между населения трудоспособного возраста - до 10%. Об этом сообщили в Госстатистики, передает

"Уровень безработицы между экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 уменьшился на 0,4 п.п. и составил 9,7%, а между населения трудоспособного возраста - на 0,5 п.п. и 10% соответственно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам выборочного обследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в I квартале 2018 года составило 16 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,7 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,7 п.п. и составил 55,9%, а между населения трудоспособного возраста - на 1,4 п.п. и 64,7% соответственно.

Напомним, в январе-апреле 2018 года естественное сокращение населения составило 93 592 человек.

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