Стоит ли покупать телефон Huawei?

Также Huawei разрабатывает свои технологии и внедряет их во множества устройств, используемых нами. Что касается производительности мобильных устройств и планшетов, то здесь все на высшем уровне. Устройства от данного бренда практически ничем не уступают тому же Samsung или Apple, а огромным их плюсом является приемлемая цена. Huawei постоянно развивается и совершенствуется с целью превзойти как можно больше конкурентов и захватить рынок, ведь компания уделяет внимание не только флагманам, а и моделям среднего класса, следовательно их достижения впечатляют. Несколько из последних новинок рассмотрим ниже.

Huawei Nova Lite 2017

Одна из последних моделей, которая покорила пользователей - это Nova Lite. В устройство встроенный 5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и разрешением 1280х720 пикселей. Также он оснащен четырехъядерным процессором от Qualcomm Snapdragon 425, оперативной памятью объемом 2 Гб и встроенной памятью объемом 16 Гб с возможностью расширения до 128 Гб. Основная камеры 13 МП и фронтальная 5 МП позволяют сделать качественные и насыщенные фотографии или видеосъемку с расширением 1920х1080 (Full HD) в любое время суток. Металлический корпус выполнен качественно и стильно, также на задней части смартфона встроен сканер отпечатка пальцев. Аккумулятор емкостью 3020 мАч позволяет работать устройству на протяжении долгого времени, что делает его еще более привлекательным.

Huawei Mate 10 Pro

Совсем недавно Huawei выпустил новинку с 6-дюймовым OLED экраном в компактном корпусе и системой искусственного интеллекта, которая улучшит энергоэффективность. Данная модель оснащена четырехъядерным 10-нанометровым процессором Kirin 970, оперативною памятью объемом 6 Гб и встроенным накопителем объемом 128 Гб. Основная камера устройства состоит из двух камер, 12 МП и 20 МП, фронтальная 8МП, они позволят делать яркие, качественные фотографии с широким динамическим диапазоном. Автономность работы смартфона высокая, как и в других девайсах серий Mate. Аккумулятор емкостью 4000 мАч держит заряд до 1.5 – 2 дня при активном использовании. Эта модель уже представлена в сети интернет магазина Eldorado, а счастливые обладатели уже пишут первые хвалебные отзывы.