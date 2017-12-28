Проверка на границе биометрических данных не коснется граждан Украины, пересекающих административную границу с Крымом.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает со ссылкой на

Украинские мобильные пункты биометрического контроля на границе с Россией заработают с 27 декабря, а на админгранице с полуостровом - с 1 января.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения", - сказал Слободян.

Спикер Государственной пограничной службы подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму - не действительны.

"Это не документ, принимать мы его не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую часть Украины, то он нарушил законодательство Украины, поскольку проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", - пояснил представитель ГПСУ.

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