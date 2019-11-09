Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на худрука Лианозовского театра Надежду Егорову.

«На мой взгляд, это текст Джанни Родари, который становится с каждым годом актуальнее. Наверное, их (инициаторов запрета, - ред.) напугала фраза: „Кур нет, но вы держитесь“. Эта фраза и, когда отнимают домик у кума Тыквы, подростки (актеры - ред.) говорят: „Национализация, экспроприация, девальвация, реновация“», — сказала Егорова.

По ее словам, о запрете в четверг вечером директор московского центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова сообщила руководителю театральной студии при Лианозовском театре Александру Таттари.

Егорова добавила, что разговаривала с Петровой, и та заявила, что «такое» нельзя показывать на сцене государственного учреждения, поскольку «за ней коллектив, у которого семьи и ипотеки». Директор «Сцены» добавила, что накажет всех сотрудников, которые этот спектакль выбрали.

«Вчера мы подали официальный требование, чтобы они официально объяснили причину, по которой они нам отказали. Они нас официально пригласили, теперь пусть официально откажут», — резюмировала Егорова.

Режиссер спектакля Александр Таттари написал в Facebook, что спектакль ранее прошел специальный отбор, его должны были показывать 9 ноября в ЦК «Сцена». «Мы получили официальное приглашение. Вышла афиша. На открытии фестиваля был ролик с нашим участием», — уточнил Таттари.

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