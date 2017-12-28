Правительство Эстонии компенсирует лютеранской, а также православной церкви Константинопольского патриархата убыток от войны

Правительство Эстонии на заседании в четверг решило выделить действующим в Эстонии церквям 8,2 млн евро. Эстонская евангелическо-лютеранская церковь (ЭЕЛЦ) получит 6,8 млн евро, 1,4 млн евро выделено Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП).

"Средства выделены в качестве не подлежащей возвращению дотации для компенсации церквям материального ущерба, полученного в ходе войны и оккупации. Правительство и церкви достигли договоренности, что с предоставлением дотации церкви откажутся от прежних имущественных споров", - сказал на пресс-конференции правительства министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab).

ЭЕЛЦ намерена на полученные деньги отреставрировать Домскую церковь в Таллинне, построить и отреставрировать ряд сакральных зданий, а также инвестировать в общественную деятельность.

ЭАПЦ КП планирует продолжить строительство уже действующего женского монастыря на острове Сааремаа и построить мужской монастырь.

В то же время депутат парламента от ведущей правящей партии Центра Хеймар Ленк (Heimar Lenk) рассказал в четверг Эстонскому радио, что за выделением средств Православной церкви Константинопольского патриархата стоит желание правительства компенсировать утрату Печерского монастыря в Псковской области. До второй мировой войны территория, на которой он стоит, принадлежала Эстонской республике.

"Насколько мне известно, это (выделение средств) задумано для компенсации оставшегося по ту сторону границы Печерского монастыря. Но возникает вопрос: если мы даем деньги одной православной церкви, то почему мы не даем и Православной церкви Московского патриархата. Они все пострадали в войне", - напомнил парламентарий.