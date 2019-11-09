Погода, Новости, загрузка...
В Киеве временно остановили движение скоростного травмая
09.11.2019 11:26
Скоростной трамвай в Киеве - движение частично приостановлено Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 