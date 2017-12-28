|Возле Львова поезд столкнулся со "скорой", есть пострадавшие
|28.12.2017 14:52
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В четверг около 12:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Пустомытовского района столкнулись дизель-поезд и карета скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
На момент ДТП в автомобиле “скорой” находилось четыре человека — трое получили телесные повреждения, из них двое госпитализированы.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал в Киеве водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе.
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