Так как государство Украина практически самоустранилось от информационной борьбы, эту миссию на себя взяли простые люди. Информационные волонтеры в соцсетях и т.д. Сейчас их становится всё больше и больше. Их голос громче..

Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Пономарь, информирует еizvestia.com.

Об информационной войне.

Почему информационная война критически важна как часть гибридной войны с Россией? Не менее важна, чем фронт?

Очень просто. Это война за мозги и сердца 85% украинцев, которые не очень вникают в политику. За их веру.

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Их просто бомбардируют «новостями» — фейками, полуфейками, перекрученными материалами, проплаченными статьями в наших и западных СМИ. Анализом, прогнозами и тд «экспертов», которые не на службе Украины. Месседж один — Украина не нужна Западу, там хватает своих проблем. Украина не нужна ЕС, ее там не ждут. Украина не нужна НАТО, ее там не ждут. Власть в Украине временная, антинародная. Реформы ведут к бедности. И все возможные интерпретации этого.

А в то же самое время, на этом фоне, всякие вилкулы с экранов нон-стоп вещают — Народ устал от войны, Война выгодна олигархам и власти, Нужно договариваться и мириться с Россией, Нужен «мир» и т.д.

То есть, забрать, лишить народ веры и затем вынудить народ сказать власти — Мы устали, мы не победим, мы никому не нужны, мы хотим «мира». И вот, когда этот голос народа станет очень массовым и очень громким, — власть не сможет его игнорировать. На это расчет у наших врагов. Для этого и информационная война. Поэтому она так важна.

Ведь что такое «мир» в их понимании?

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Закрепить на бумаге, что Украина не идет в НАТО и ЕС. Дать Донбассу федеративный статус. Вернуть российский газ, российские фильмы, язык, кооперацию, бизнес и т.д.

Чтобы всё было как прежде.

Но для нас это — капитуляция. Это стыд и позор перед теми украинцами, которые 350 лет боролись и умирали за Независимость. И продолжают умирать сегодня. Как они на это посмотрят оттуда?

Вот что такое информационная война.

И так как государство Украина практически самоустранилось от информационной борьбы, эту миссию на себя взяли простые люди. Информационные волонтеры в соцсетях и т.д. Сейчас их становится всё больше и больше. Их голос громче..

…………….

От себя добавлю в конце.

Вы сами видите вектор. Всё идет по нарастающей. Поверьте мне на слово — еще будет не один пакет санкций от Запада. Еще будут и аресты счетов и недвижимости врага по миру. Еще будет много военной помощи от разных стран. Еще будут разные статусы для Украины по мере продвижения в НАТО и ЕС. С нами Цивилизация (и не придавайте большого значения, если взрываются консервы в Польше или в Венгрии, например. Это не повлияет на вектор движения).

Прошло только 4 года. Мы — в начале Пути.

Терпение. Труд. Вера.

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