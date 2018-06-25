Проведение чемпионата мира по футболу в России Украина и международное общество должны использовать для освобождения не только режиссера Олега Сенцова, но и других политзаключенных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин призвал использовать проведения чемпионата мира в России для международного давления на Кремль Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Я фантастически уважаю Олега, но давайте говорить обо всех политических узниках, не только о нем. Как и Олег, голодает Володя Балух, вся вина которого перед российской системой состоит в том, что он развернул украинский флаг во дворе своего дома. И другие наши ребята. Давайте не расставлять приоритеты, а говорить о необходимости освобождения всех", – сказал он. По словам главы МИД, Россия рассматривает брошенных ею в тюрьмы украинцев не иначе, как товар для политического торга."Необходимо использовать период проведения в России футбольного чемпионата. Россия не живет в вакууме. Все, кто общается с руководителями России, людьми, принимающими в этой стране решения, должен начинать беседы с темы Украины, политических узников и заложников", – сказал министр.Первым результатом давления на РФ стало начало диалога между омбудсменами Украины и России, подчеркнул Климкин.14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан. Однако эта договоренность до сих пор не выполнена.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. Сам режиссер заявил, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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