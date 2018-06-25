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Климкин: Уважаю Сенцова, но давайте помнить об остальных узниках
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25.06.2018 17:39
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Проведение чемпионата мира по футболу в России Украина и
международное общество должны использовать для освобождения не
только режиссера Олега Сенцова, но и других политзаключенных. Об
этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин
призвал использовать проведения чемпионата мира в России для
международного давления на Кремль Фото: Міністерство закордонних
справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Я фантастически уважаю
Олега, но давайте говорить обо всех политических узниках, не только
о нем. Как и Олег, голодает Володя Балух, вся вина которого перед
российской системой состоит в том, что он развернул украинский флаг
во дворе своего дома. И другие наши ребята. Давайте не расставлять
приоритеты, а говорить о необходимости освобождения всех", – сказал
он. По словам главы МИД, Россия рассматривает брошенных ею в тюрьмы
украинцев не иначе, как товар для политического торга."Необходимо
использовать период проведения в России футбольного чемпионата.
Россия не живет в вакууме. Все, кто общается с руководителями
России, людьми, принимающими в этой стране решения, должен начинать
беседы с темы Украины, политических узников и заложников", – сказал
министр.Первым результатом давления на РФ стало начало диалога
между омбудсменами Украины и России, подчеркнул Климкин.14 мая 2018
года Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос
украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что
омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных
граждан. Однако эта договоренность до сих пор не выполнена.20 июня
генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил,
что готов подать прошение о помиловании Сенцова.
Сам режиссер заявил, что не будет просить президента РФ
Владимира Путина о помиловании.21 июня адвокат политзаключенного
Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается.
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