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В Одесской области столкнулись две лодки: есть жертвы
09.11.2019 12:21
Авария в Одесской области - из-за столкновения лодок погиб рыбак Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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