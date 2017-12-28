Россия не заботится о россиянах, которые осуждены в Украине, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Я очень горжусь единством украинцев. Это громадный контраст с РФ Фото: EPA "Я очень горжусь единством украинцев. Это громадный контраст с РФ, когда у нас есть много "их там нет". Ну, этих нет, потому, что они в наших тюрьмах, арестованные за то, что убивали украинцев. Но о них никто не заботится: президент не заботится, родителям сказали забыть о них. Даже когда журналисты подходят, они каменеют. Это же ваши дети, мужья! И это та пропасть, которая отличает сегодня Украину от России. И мы говорим: "Пожалуйста, забирайте!". Только нам верните нашего Сенцова – всемирно известного кинорежиссера, нашего журналиста Сущенко, который работал в Париже, а арестован был в Москве, нашего Кольченко и многих других, которые пребывают в тюрьмах РФ только за то, что носят украинский паспорт и гордятся тем, что они украинцы. Мы не можем их предать или забыть, следовательно я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ о возвращении тех, кто в России и тех, кто остается в заложниках на оккупированной территории", – сказал Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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