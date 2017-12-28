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Порошенко: Я поручил возобновить переговоры с Россией о возвращении заключенных украинцев из РФ и оккупированных территорий
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28.12.2017 15:00
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Россия не заботится о россиянах, которые осуждены в Украине,
отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Я очень
горжусь единством украинцев. Это громадный контраст с РФ Фото: EPA
"Я очень горжусь единством украинцев. Это громадный контраст с РФ,
когда у нас есть много "их там нет". Ну, этих нет, потому, что они
в наших тюрьмах, арестованные за то, что убивали украинцев. Но о
них никто не заботится: президент не заботится, родителям сказали
забыть о них. Даже когда журналисты подходят, они каменеют. Это же
ваши дети, мужья! И это та пропасть, которая отличает сегодня
Украину от России. И мы говорим: "Пожалуйста, забирайте!". Только
нам верните нашего Сенцова – всемирно известного
кинорежиссера, нашего журналиста Сущенко, который работал в Париже,
а арестован был в Москве, нашего Кольченко и многих других, которые
пребывают в тюрьмах РФ только за то, что носят украинский паспорт и
гордятся тем, что они украинцы. Мы не можем их предать или забыть,
следовательно я дал поручение немедленно возобновить переговоры с
РФ о возвращении тех, кто в России и тех, кто остается в заложниках
на оккупированной территории", – сказал Порошенко.
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