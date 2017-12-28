В целом, мы оценили обмен пленных позитивно. Мы не зафиксировали каких-либо инцидентов, процесс был организован на хорошем уровне.

Подробности о процессе обмена пленными рассказал Миладин Богетич, официальный представитель украинской делегации Международного комитета красного креста (МККК), который участвовал в событиях на КПП «Майорск» 27 декабря, информирует еizvestia.com.

«Изначально атмосфера была нервная. Особенно в начале, когда представители обеих сторон сверяли документы и проводили приготовления к собственно обмену. Однако после того, как начали прибывать пленные и процесс наладился, все стали более расслабленными.

Тем более что некоторых ждали родственники, прибывшие на КПП. У них теперь есть возможность встретить праздники вместе.

В целом, мы оценили обмен пленных позитивно. Мы не зафиксировали каких-либо инцидентов, процесс был организован на хорошем уровне.

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Представители обеих сторон приехали на КПП «Майорск». Украинская группа была, конечно, гораздо больше: в их списке значилось более 300 имен. То есть только восемь-девять автобусов. Автомобили остановились за несколько километров до КПП.

Прибыли представители обеих сторон, которые сначала еще раз сверили списки пленных, подлежащих обмену, их имена и прочие личные данные. Это было довольно долго, учитывая, что мы говорим о более чем 300 пленных.

После делегация МККК вместе с представителями сторон конфликта провели с пленными беседы, в ходе которой те могли сказать: готовы ли они вернуться на противоположную сторону. Это тоже заняло несколько часов. После прошел собственно обмен.

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Изначально, несколько недель назад, обе стороны конфликта обратились к нам с просьбой помочь в организации процесса. Как нейтральная сторона мы, конечно же, согласились.

Украинской стороне мы помогли с временным размещением пленных перед обменом. Кроме того, мы предоставили Киеву автомобили для перевозки этих людей.

Противоположной стороне мы также предлагали помощь. То, что мы предоставили Луганску и Донецку — это, например, теплую одежду для пленных, чтобы им не было холодно сразу после освобождения. Также мы помогали с продовольствием.

Кроме того, наша делегация предложила помощь в осуществлении перевозки пленных к КПП, но они к тому времени уже организовали собственный транспорт.

Еще одно предложение, которое мы сделали этой стороне — использовать наши базы данных и возможности для восстановления семейных связей пленных, чьи родные оказались разделены конфликтом.

Кроме того, мы часто призывали Луганск и Донецк дать нам доступ к местам содержания заключенных. Надеемся, на этом направлении тоже можно будет добиться прогресса.»

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