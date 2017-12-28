Более 200 человек, выдачи которых требовали вооруженные группировки Донбасса, 27 декабря покинули подконтрольную Украине территорию. Их список не предоставили ни Киев, ни принявшая сторона. "ГОРДОН" собрал информацию о людях, в обмен на которых 73 украинца были освобождены из плена. | По данным ГПУ, 160 сторонников сепаратизма были переданы представителям ОРДО в районе Горловки Фото: EPA Николай ПОДДУБНЫЙ Украинская сторона вечером 27 декабря опубликовала список заложников, которые находились в местах лишения свободы в оккупированных районах Донбасса.В то же время группировки "ЛНР" и "ДНР" не обнародовали полный перечень лиц, переданных Киевом в рамках большого обмена.Даже количество переданных еще уточняется, пишет подконтрольный донецким сепаратистам сайт ДАН.Представитель "ЛНР" по вопросу обмена Ольга Кобцева сообщила "ЛНР Медиа", что группировке переданы 73 человека из 75, которые прибыли к месту процедуры.По данным Генпрокуратуры Украины, общее количество задержанных и осужденных в Украине, которых передали представителям ОРДЛО, равняется 233. Если эта информация точна, то в Донецкой области в обмене участвовали 160 человек, возвращения которых требовали сепаратисты.Из сообщений СМИ известны лишь несколько фамилий тех, кого украинская сторона, вероятно, передала боевикам.Так, российский телеканал "Царьград" рассказал о передаче "ЛНР" 66-летнего Николая Рубана. Этот человек был осужден на 15 лет лишения свободы за совершение теракта. В январе 2015 года он передал на украинский блокпост трехлитровую банку меда. Когда военнослужащие открыли ее, произошел взрыв. Один воин ВСУ погиб, трое получили ранения.Сайт луганских сепаратистов ЛИЦ рассказал о харьковчанине Иване Циркаше, который во время обмена якобы "развернул сделанный в тюрьме в тайне от надзирателей флаг Новороссии".А другой житель Харькова, Вадим (его фамилия не сообщается), вывез в ОРЛО кошку. "Она жила со мной в тюрьме и была моим единственным позволенным "антидепрессантом", – сказал он. Фото: ЕРА Украинские журналисты опознали в группе людей, ожидавших обмена в районе Горловки Донецкой области, жителей Одессы Александра Кушнарева и Анатолия Слободяника, которые находились под судом за попытку похищения нардепа от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко. На переднем плане – Кушнарев и Слободяник. Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook 21 декабря издание "ГОРДОН" называло еще несколько фамилий тех, кто был внесен в списки на обмен. В частности, "гайсинского шпиона" Ивана Гончарова, бывшего замначальника милиции Дебальцево Руслана Зубцова, нескольких жителей Одессы, обвинявшихся в подрывной деятельности. Точных сведений о том, выданы ли они представителям пророссийских формирований, нет.Первоначальная формула обмена "306 на 74" трансформировалась в "233 на 73", таким образом, 73 человека, выдачи которых требовали сепаратисты, остались на подконтрольной Украине территории.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук сообщил в эфире российского телевидения, что 40 человек вышли на свободу в Украине до начала процедуры и не прибыли к месту обмена. 25 человек были доставлены на линию разграничения, но отказались ехать на не подконтрольную Киеву территорию. Еще четырех человек украинская сторона "не смогла предоставить", сказал Медведчук."Несколько десятков человек, которых отправили в Донецк со стороны Украины, не хотели туда. Были запросы остаться, "но не в тюрьме". Их усиленно охраняли вчера, когда они уже были в районе Славянска, чтобы не сбежали "по лесу", – написал в Facebook журналист Алексей Мацука. https://www.facebook.com/oleksiy.matsuka/posts/10215606788548867 Украинские журналисты стали свидетелями, как экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, находившийся под арестом по обвинению в сепаратизме, в последний момент передумал ехать в ОРДО и спрятался в автобусе для СМИ."ЛНР" предоставила информацию о судьбе 73 человек, которые переданы этой группировке. "Им сейчас будет оказана медицинская помощь, дано будет полное обследование, и по каждому человеку будет вынесено заключение. Те, у кого со здоровьем нет проблем, будут отпущены домой. Кто нуждается в жилье, им будет предоставлено общежитие. Конечно, помощь будет оказана и материальная, в размере 5000 рублей", – сказала Кобцева в интервью News Front."Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова не сообщила, что ждет вернувшихся в ОРДО, а в интервью телеканалу "Россия 24" обвинила украинские власти в несоблюдении договоренностей о правовом статусе переданных лиц."Ребята процессуально не очищены. Им не вернули документы. Многим из них поменяли меру пресечения на подписку о невыезде. Соответственно, как только ребята переехали на наш блокпост, их объявили в розыск, плюс добавилась одна статья за нарушение режима", – заявила Морозова.ВИДЕО Видео: Уполномоченный по правам человека / YouTube Одесский журналист Юрий Ткачев, которого цитирует "Остров", считает, что судьба тех, кто вернулся из плена в Украину, и их визави различна. Если Киев наградит бывших заложников, то приехавшим в ОРДО рассчитывать на такое отношение не стоит."Пленных прямо на линии разграничения трамбуют в автобус и везут в Донецк. Здесь, даже не дав пообщаться с родными, закрывают (правда, в хороших условиях – в отеле) и держат под охраной, пока будет длиться проверка "МГБ", не затесался ли туда украинский шпион. Проверка обычно длится недели две, в этом случае может затянуться. Никаких цветов, телевизоров и оркестров", – прокомментировал журналист. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки человек обмена которых будет лнр Теги: публикации