В Украине снизилось количество бедных граждан, чьи доходы были ниже реального прожиточного минимума. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Интерфакс-Украина .

По словам главы Минсоцполитики, в настоящее время таких людей в Украине насчитывается 39,4% (раньше эта цифра достигала 54,5%).

"По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%", - заявил Рева.

При этом он подчеркнул, что между работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось до 26,1% с 45,4%.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысит в следующем году стоимость электроэнергии почти на 16% .

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