В субботу, 9 ноября, началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Об этом заявил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, сообщает УНН.

«Сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке №3 – Богдановка, Петровское, 9 ноября», – сказал он.

По словам Агеева, украинская сторона в 12:01 выпустила белую сигнальную ракету. Получила подтверждение, что ракета также была выпущена с другой стороны.

«В 12:15 состоялся запуск зеленой ракеты, что свидетельствовало о подтверждении начала разведения сил и средств на участке №3. Сейчас мы получили подтверждение от ОБСЕ и наблюдателей, наших военнослужащих на позициях, также они подтвердили информацию о том, что пошла зеленая ракета. Сейчас, в ближайшие минуты, начнется движение – практическая фаза – движение техники и личного состава по заниманию ими других позиций, которые были заранее подготовлены и на которые они должны отойти в рамках практической фазы разведения. Вообще на разведение сил и средств дается трое суток», – рассказал Агеев.

Процесс разведения контролируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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