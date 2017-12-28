Порошенко подписал необходимые для реформы здравоохранения законы

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для старта реформирования системы здравоохранения.

"Я даю старт медицинской реформе. 2018 год станет удачным для ее имплементации. Медреформа будет успешной, когда мы вместе будем участниками решительных изменений", - подчеркнул президент.

Речь идёт, в частности, о законе о государственных финансовых гарантиях (законопроект 6327), а также о законе об улучшении оказания медицинской помощи в сельской местности (7117).

"Подписывая законы, я гарантирую право каждого украинца на качественную медицину", - сказал П.Порошенко.