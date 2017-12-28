|“Энергоатом” будет продавать электроэнергию по увеличенному на 16% тарифу
|28.12.2017 15:06
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
увеличила тариф “Энергоатома” на отпуск электрической энергии
и производство
Согласно документу, с 1 января 2018 года по действующим 46,61 коп. за кВт-ч тариф на отпуск электроэнергии будет повышен до 54,03 коп. за кВт-ч (без учета НДС). Таким образом, с 2018 года тариф увеличивается на 16%.
Кроме того, возрастет тариф для АЭС компании на производство тепловой энергии с 76,67 грн / Гкал до 86 грн / Гкал (без учета НДС).
Напомним, НКРЭКУ утвердила план проверок предприятий, работающих в сферах энергетики и коммунальных услуг, на 2018 год.