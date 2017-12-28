Уходящий 2017 год ознаменовался неожиданным для многих ростом мировых цен на нефть до $66 за баррель. Еще недавно казалось, что нефть упадет до $25 за баррель. Метаморфозы с ценами на «черное золото» аналитики связывают с происходящим в Саудовской Аравии. Тем временем Украина никак не решит для себя: она торгует с Россией или воюет. Вопрос актуальный, особенно после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего нас в 2018-м закупать российский газ снова.

Напомним, что еще в ноябре 2016 года было достигнуто, можно сказать, историческое соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки. Сделка стала возможной благодаря тому, что в ней приняла участие Саудовская Аравия, которая два года подряд отказывалась от сокращения добычи.

Эксперты полагают, что цены на нефть в 2014-м были сбиты искусственно. По мнению египетского публициста Имада Аннана, прежняя американская власть думала, что Россия в условиях санкций не выдержит экономически и откажется помогать Сирии.

Но вскоре после смены команды в Белом доме произошли и значительные изменения в саудовском королевстве. 21 июня 2017 года престарелый король Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд официально сменил наследника и назначил на этот пост своего 31-летнего сына, кронпринца Мухаммед бин Салмана. Заменив им предыдущего наследника – Мохаммеда бин Найефа, курировавшего помощь врагам Башара Асада в Сирии. С новым наследным принцем власти Саудовской Аравии дали согласие ограничить добычу нефти, что и обусловило рост цен на “черное золото” в 2017 году.

Сегодня цена нефти марки Brent составляет более $66 за баррель. Стоимость барреля WTI достигла $58. И, по прогнозам специалистов, тенденция сохранится и на следующий год. В этих ценовых условиях Россия может спать спокойно: ее нефтеэкспортному благополучию ничего не грозит.

Для Украины рост цен на нефть стал палкой о двух концах. С одной стороны, это привело к подорожанию нефтепродуктов и другого сырья: газа, руды, металлов, зерновых. От повышения цен на агрокультуры и металлы Украина, как экспортер, выиграла. Но, с другой, от удорожания энергоносителей, как импортер, она проиграла. Рост цен на бензин, газ и производные спровоцировал дальнейшее повышение цен и тарифов в Украине в 2017 году. К тому же очень хотелось, чтобы сбылись прогнозы “икспердов”, что “колосс на нефтяных ногах” завалится. “Абыдна вышло, да?”.

Правда, нам дико повезло с транзитом российского газа через украинскую ГТС: с января по ноябрь 2017 года он вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И за 11 месяцев текущего года составил 83,2 млрд. кубометров в Европу и 2,4 млрд. кубометров – в Молдову. Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что доход Украины в 2017 году от транзита газа составит $3 млрд. и это рекорд. А все потому, что "Северный поток" был на ремонте, а мощностей газопровода OPAL недостаточно. О чем заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко.

Если бы не два этих объективных фактора, мы бы никогда не получили рекордные объемы транзита. А если построят "Турецкий поток" и "Северный поток-2", то и не получим. Поэтому основной задачей "Нефтегаза" на 2018 год является остановка проекта "Северный поток-2". Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире "5-го канала".

"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, потому цель Путина – это убрать транспортировки российского газа с территории Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии. Поэтому остановка этого проекта, лоббирование интересов Украины против этого проекта является одной из главных задач НАК "Нефтегаза" на следующий год. И следующий год является решающим", – отметил Коболев.

Напомню, что старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 год. Проект предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд. кубометров в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен и “ампутировать” часть украинского транзита.

Свое несогласие с проектом выразили США, ряд стран ЕС, в частности Польша и Литва. Впрочем, насчет Польши и Литвы это вопрос из серии “кто тебя слушать будет?”. А США – серьезно. Но учитывая “молчание вашингтонских ягнят” по “Турецкому потоку”, возникает вопрос: насколько серьезно нынешняя власть Белого дома противодействует планам “Газпрома”?

Кстати, о “Турецком потоке”. Если помните, в августе президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лица, вкладывающие в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн. за год или $1 млн. единовременно.

"Проект "Северный поток-2" реализуется коммерческими структурами, и государство в реализации там не участвует. Поэтому под санкции теоретически могут попасть только американские компании, которых занесут туда бизнес-интересы. В отличие от "Турецкого потока", для реализации которого правительство России заключило международный договор с правительством Турецкой Республики. И тут все зависит от “императорской воли” президента Турции Реджепа Эрдогана. А он, похоже, “кладет с прибором” на все санкции.

В итоге первую нитку "Турецкого потока", предназначенную для поставок газа турецким потребителям, планируется ввести в марте 2018 года. Вторая нитка предназначена для транзита газа в Европу и должна быть введена в 2019 году. Их мощность – 15,75 млрд. куб. м в год каждая. Украина против “Турецкого потока” не борется, поскольку есть мнение, что нашим магистралям он не угрожает. Все силы как бы брошены против “Северного потока”, но это как война с ветряными мельницами.

Тем временем историческая победа НАК "Нефтегаз" над ПАО "Газпром" в Стокгольмском арбитраже привела к тому, что мы должны выплатить $2 млрд. с лишним за голубое топливо, которое было поставлено в конце 2013 года и в начале 2014 года. Хорошо, что не $50 млрд., не $35 млрд. и даже не $10 млрд. Плохо, что $2 млрд., потому что у нас их нет.

Также арбитраж принял решение по так называемому условию "бери или плати". Победа оказалась пирровой: от Украины потребовали отбирать и оплачивать $5 млрд. кубометров российского газа. И, как уже признал "Нефтегаз", после Нового года ему снова придется это делать. Аргументы типа “цена будет на уровне существующих на газовом рынке Германии” не катят. С точки зрения пиара произошла реальная катастрофа.

В 2018-м наши чиновники уже не смогут с пафосом считать дни, которые Украина живет без российского газа. Остановимся на цифре – почти 800 дней. Ровно столько времени мы закупали его в странах ЕС. Всего за 11 месяцев 2017 года «Нефтегаз» закупил (преимущественно в Восточной Европе) 20,9 млрд. кубометров газа. Не важно, что действительно газ российский. Главное, что идет он к нам по реверсу из ЕС и тем самым увеличивает долю Евросоюза в торговом балансе. Приятно и красиво. Особенно для отчета. А теперь пиар-лафа закончилась.

К тому же беда одна не ходит. Большая часть поставок – свыше 8 млрд. кубометров – приходилась на Словакию. И тут словакам явно ударила моча в головы: 20 декабря их суд арестовал поставки голубого топлива из-за какого-то долга. Решение принято во исполнение постановления Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas к «Нефтегазу Украины» от 19 декабря 2012 года. А сам иск касается неоплаченной сделки 2007 года. Общая сумма, включая штрафы и пени, составляет около $21 млн. Крайне неприятная новость. Чувствуется зловещее влияние Кремля.

Таким образом, на конец нынешнего и начало будущего года нам надо выпутаться из трех проблем. Судебной – с арестом газа в Словакии. Судебно-финансовой – с выплатой $2 млрд. “Газпрому”. И глобальной – как помешать “Северному потоку-2”. На подходе проблема №4: судебный процесс по транзиту природного газа. Мы требуем от “Газпрома” $14,23 млрд. Не в курсе деталей, но как патриот переживаю. Как бы не вышло согласно пословице: пошли за шерстью, а вернулись ощипанными...

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