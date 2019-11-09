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Президент Украины подписал указ о проведении реформ по укреплению государства
09.11.2019 13:51
Зеленский подписал приказ о проведении реформ по укреплению государства Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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