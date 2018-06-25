Комитет гражданских свобод (LIBE) Европейского парламента проголосовал за открытие санкционной процедуры против Венгрии из-за нарушения правительством премьер-министра Виктора Орбана фундаментальных ценностей ЕС: независимость судов и свобода СМИ. Об этом сообщает со ссылкой АР.

Беспокойство в Европарламенте также вызывает информация о жестоком обращении с мигрантами в Венгрии.

Для начала процедуры решения комитета должны утвердить на голосовании во время пленарной сессии в Страсбурге.

Как сообщал президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.

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