ГПУ считает неприемлемым решение САП о закрытии дела против нардепа О. Довгого и потому открывает новое дело. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата О. Довгого неприемлемым.

Напомним, Генеральная прокуратура обвиняла Олеся Довгого в нарушении регламента при выделении Киевсоветом земельных участков в 2007 году. Политик попросил Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, чтобы правоохранительные органы могли провести расследование.

11 июля 2017 года парламент дал согласие на снятие неприкосновенности с нардепа.

Как сообщалось, 22 декабря САП закрыла производство против народного депутата Олеся Довгого в связи с невозможностью собрать улики, достаточные для доказательства его виновности в суде.

Комментируя закрытие уголовного дела, Довгий поблагодарил прокуроров САП за профессионализм и принципиальность. "Отдельная благодарность прокурорам САП и руководству этого ведомства от меня и моей семьи за то, что не побоялись назвать вещи своими именами", - заявил политик.

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу народного депутата Олеся Довгого снимет с него все обвинения. Об этом заявил политолог Владимир Цибулько.

По его словам, выдвинутые Довгому обвинения носили политический характер. Поэтому депутат попросил Верховную Раду лишить его иммунитета для проведения расследования.

"Весь комплекс обвинений в адрес депутата Довгого действительно носил политическую компоненту – по сути обвинения сводились к его персональной ответственности за последствия решений коллективного органа, в частности Киевсовета, секретарем которой долгое время был Олесь Довгий.

Главное, что эта коллизия позволяла перевести защиту в политическое русло, и Олесь Довгий не побоялся, сам сдал неприкосновенность, прошел чистилище САП и НАБУ и получил решение, которое демонстрирует всему миру, что он теперь официальный, чистый политик с которого сняты все обвинения. Если бы дело закрыл суд или прокуратура – были бы кривотолки и цепь дополнительных подозрений, что договорился, купил и т.д. Тут история другая", - отметил Владимир Цибулько.

Эксперт подчеркнул, что новые антикоррупционные органы сейчас пользуются доверием общества.

"Сама эта история формирует новую реальность – суд, это не место где зачитывают готовый заранее приговор, а место, где устанавливается истина в соревновательном процессе. Почему собственно перед САП и НАБУ сейчас начинается этап для нового качества работы – как досудебное расследование, так и сам процесс становятся местом демонстрации огромного профессионализма юристов", - считает политолог.

Он отметил, что действия прокуроров САП по делу Довгого формируют образ новых украинских правоохранительных органов.

"САП не пошел на соревновательный процесс ради самого соревнования, просто для украинского политического поля такие случаи пока единичны, но они кроме образа отдельного политика формируют еще и образ самих антикоррупционных органов и культуры принятия обществом судебных решений в том числе и решений по закрытию дел самим НАБУ или САП, ведь в условиях демократии легко, особенно не имея правового образования или практики отношения с судебной системой, квалифицировать судебные приговоры, которые не вписываются в чью-то картину мира, как подкуплены или неправосудные. Антикоррупционные органы каждым рациональным шагом только повышают доверие к себе", - подчеркнул Владимир Цибулько.

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