Токсины, которые выделяются в воздух во время пожара, вызывают рак.

Как сообщает американское издание, посвященное медицине, не только пожары, а и вдыхание дыма является очень опасным и приводит к высоким уровням заболеваемости раком между пожарных, информирует svodka.net.

Кроме того, опасность грозит пожарным и после тушения. Так, канцерогенная сажа, которая остается на пожарном снаряжении и самих пожарных может приводить к заболеваемости.

По данным многочисленных исследований в США, ни сердечные заболевания, ни болезни легких не являются «убийцей номер один» между пожарных. На первом месте в списке заболеваний стоит рак.

Это еще связано с тем, что за последние 25 лет пожары стали намного токсичнее, чем это было раньше.

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По мнению членов профсоюза, ключом в решении данной проблемы может стать надлежащая подготовка и хорошее оборудование, защищающее весь организм. Кроме того, важно тщательно очищать одежду и приспособления после каждого пожара.

Согласно данным исследований, проведенных в США, пожарные имеют на 14% более высокий риск смерти от онкологического заболевания и на 9% более высокий риск его развития, чем все население страны.

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