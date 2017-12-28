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Love. Ламар презентовал клип на совместную песню с певицей Закари. Видео
28.12.2017 15:08
Американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар представил видео на композицию Love. Трек он записал вместе с рэпером Закари. В центре сюжета – несколько пар, которые, сидя за столом, общаются по-разному: одни целуются, другие бьют посуду. Также в ролике использована съемка берега океана.   | Вышел клип Ламара и Закари Скриншот: KendrickLamarVEVO / YouTube Менее чем за неделю с момента публикации на YouTube ролик набрал почти 15 млн просмотров. видео Видео: KendrickLamarVEVO / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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