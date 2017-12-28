Love. Ламар презентовал клип на совместную песню с певицей Закари. Видео
28.12.2017 15:08
Американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар представил видео на
композицию Love. Трек он записал вместе с рэпером Закари. В центре
сюжета – несколько пар, которые, сидя за столом, общаются
по-разному: одни целуются, другие бьют посуду. Также в ролике
использована съемка берега океана. | Вышел клип Ламара и
Закари Скриншот: KendrickLamarVEVO / YouTube Менее чем за неделю с
момента публикации на YouTube ролик набрал почти 15 млн
просмотров. видео Видео: KendrickLamarVEVO / YouTube