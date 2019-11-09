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В Киевской области девушка с перцовым баллончиком напала на полицейского
09.11.2019 14:28
набег в Киевской области - девушка брызнула в полицейского перцовым баллончиком Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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