Концерт JONY ELMAN ANDRO в Киеве состоится 08 декабря 9 ноября 2019 15:26 Просмотров: 7 Прокомментируй Печатная версия

Концерт JONY ELMAN ANDRO в Киеве состоится 08 декабря 2019 г, 19:00, Stereo Plaza / Стерео Плаза. Уже 8 декабря на сцене самого атмосферного клуба столицы Stereo Plaza выступят три восходящие звезды – артисты музыкального лейбла RAAVA Music: JONY, ELMAN, ANDRO. Ворвавшись в мир поп-музыки совсем недавно, уже сегодня они стали одними из его ярчайших представителей.



Многомиллионные просмотры видео и верхние строчки топ-чартов Apple Music - уже обычное дело для этих артистов, каждый трек как новая волна наслаждения и кайфа в каждой строчке.



JONY - знаменитый романтичный хитмейкер. Его трек «Аллея» выстрелом в упор сразил каждого, кто слышал его хотя раз, а видео-клип на песню собрал более 27 миллионов просмотров. Сольный альбом артиста «Список твоих мыслей» в первые дни попал на первые строчки хит-парадов Apple Music и остается там до сих пор. Прозвучит та самая «Лали», которая покоряет и играет в головах миллионов.



ELMAN знаток, слава которого набирает бешеные обороты. Его синглы:



«Кроссы», «Мой океан», «Спаси меня», «Антигерой» входят в плейлисты лучших музыкальных новинок, а хит «Адреналин» завоевывает любовь зрителей еще и на видео-площадках сети. По-совместительству ELMAN является продюсером музыкального лейбла RAAVA Music, с которым сотрудничают JONY и ANDRO.



ANDRO молодой, но с каждым днем завоевывающий слава исполнитель, один из самых романтичных поп-музыкантов. Именно собственный хит музыканта «Инопланетянин» подарил ему тысячную армию фанатов, для которой он в свою очередь активно готовит много крутого материала.



Приходите и вы, чтобы стать частью невероятного события! начало концерта в 19.00. вход в зал начнется с 17.00.



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