Ощадбанк считает безосновательными обвинения по спецконфискации Государственный Ощадбанк считает безосновательными обвинения в "незаконном списании" средств в доход государства в процессе спецконфискации средств Виктора Януковича и его окружения и просит государственные органы разобраться в абсурдной ситуации, от которой страдает репутация банка и госуправления в целом. "Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Ощадбанк действовал в четком и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства", – говорится в совместном заявлении правления Ощадбанка, распространенном в четверг. Ощадбанк подчеркивает, что перечислил средства на счета Госказначейства во исполнение приговора суда, который вступил в законную силу и содержал прямые обязательства по его выполнению. "Информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)", – говорится в заявлении. Госбанк напоминает, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, что и было сделано. "Мы считаем безосновательными обвинения в адрес должностных лиц Ощадбанка, готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий", – отмечается в заявлении. Правление добавляет, что соответствующая информация по делу часто предоставлялась по запросу ГПУ и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Помимо того Ощадбанк обратился к руководству государства, своему акционеру в лице Кабинета министров, а также руководству ГПУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) с просьбой обратить внимание на абсурдность ситуации, когда госбанк в доход госбюджета перечислил средства во исполнение приговора суда и в то же становится объектом преследования со стороны государства. Как сообщалось, 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области 28 марта. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что суд принял такое решение (позже засекреченное), исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание. В Едином реестре судебных решений со ссылкой на детектива НАБУ говорится, что 28 апреля 2017 года на один из счетов Госказначейства Украины в иностранной валюте, открытый в Ощадбанке, и на счет в нацвалюте в самом Госказначействе на основании приговора Краматорского горсуда было зачислено $1 млрд 117,274 млн и 1 млрд 854,093 млн соответственно. Затем в Госреестре судебных решений появилась информация о том, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госфинмониторинга Игоря Черкасского в растрате $1,5 млрд средств В.Януковича и его окружения, изъятых по решению суда по процедуре спецконфискации. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.27 (пособничество, содействие преступлению) и ч.5 ст.191 (растрата в отдельно крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. О подозрении в этом производстве никто не был уведомлен, однако в его рамках суд предоставил временный доступ к документам Госфинмониторинга. Из реестра судебных решений также известно, что НАБУ проводит досудебное расследование в отношении возможного совершения главой правления Ощадбанка и подчиненными ему лицами растраты имущества путем списания $20,98 млн, находившихся на счетах кипрской Opalcore Ltd. в Ощадбанке, и дальнейшего их обращения в пользу государства в порядке спецконфискации. Соответствующее уголовное производство было возбуждено 7 ноября 2017 года. Несколько компаний, средства со счетов которых попали под спецконфискацию, в частности, Akemi Management Limited и Wonderbliss Ltd., судятся с НАБУ из-за отказа бюро признать их потерпевшими по этому делу. Помимо этого Opalcore добивается от НАБУ открытия производства по ее заявлению против генпрокурора Украины, которого она обвиняет в "организации растраты средств компании из-за безосновательного исполнения приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года" (о спецконфискации – ИФ). Суд назначил рассмотрение этого дела на 3 января 2018 года. В реестре содержится еще ряд дел, инициированных другими компаниями, чьи средства были списаны, в частности, Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd. Ряд СМИ 27 декабря сообщил, что НАБУ якобы проводил выемку документов в Ощадбанке по уголовным производствам о спецконфискации. В банке агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли эту информацию, в НАБУ ее не стали комментировать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика что набу спецконфискации украины ощадбанк Теги: экономика