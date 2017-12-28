Решение Соединенных Штатов Америки начать поставлять в Украину летальное оружие может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь. Об этом рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью Укринформу .

По словам украинского дипломата, решение администрации Трампа о поставках оборонительного оружия заключается в ограниченном экспорте в Украину определенных вооружений и деталей, а не в массовых поставках.

"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - заявил Пристайко.

Вместе с тем он отметил, что многие страны-члены НАТО ориентируются на Вашингтон в вопросе поставок оружия Украине.

"Будет решение администрации Дональда Трампа - другие правительства не замедлят (с поставками оружия, - ред.)", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что решение Соединенных Штатов Америки разрешить поставки летального оружия Украине может привести к кровопролитию .

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