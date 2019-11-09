Сегодня, 9 ноября, в Петровском начался развод войск. Канал "Россия 24" выложил на своем YouTube-канале, как проходили первые полчаса этого процесса.

По информации украинкой стороны, с участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных сил Украины, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

"Силы ООС отходят на 1 км и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК… Разведение личного состава и вооружения будет происходить в течение трех дней", - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Затем, рассказали в пресс-центре ООС, будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

"На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий. Напоминаем - процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон", - сообщили в пресс-центре операции.

Начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев рассказал детали:

"В 12:15 состоялся запуск зеленой ракеты, что свидетельствовало о подтверждении начала разведения сил и средств на участке №3. Сейчас мы получили подтверждение от ОБСЕ и наблюдателей, наших военнослужащих на позициях, также они подтвердили информацию о том, что пошла зеленая ракета. Сейчас, в ближайшие минуты, начнется движение - практическая фаза - движение техники и личного состава по заниманию ими других позиций, которые были заранее подготовлены и на которые они должны отойти в рамках практической фазы разведения. Вообще на разведение сил и средств дается трое суток", - рассказал Агеев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира