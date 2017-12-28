Джинсы в гардеробе прекрасного пола: тренды

В зависимости от перемен в мире моды, сменяются и фасоны джинсовых брюк и костюмов. Модные когда-то широкие и клешеные джинсы сменились прямыми и зауженными к низу моделями; на смену украшенным различными нашивками и стразами пришли максимально простые и лаконичные модели, а также не признаваемые старшим поколением рваные джинсы. Изменилось и отношение к цветовым вариациям джинсовых изделий – расширился спектр вариантов оттенков и цветов, помимо традиционных однотонных или немного потертых брюк появились различные градации и всевозможные довольно смелые переходы цветов. Особенно популярны последние несколько сезонов мужские и женские джинсы с мотней, купить которые можно практически в любом магазине. Весьма интересная и довольно удобная, такая модель выглядит стильно и современно, она буквально символизирует собой молодость и стремление в ногу с модой.

В связи с огромной популярностью джинсовых изделий, на современном рынке с каждым годом все возрастает количество компаний-производителей, которые изготовляют и представляют на продажу мужские и женские джинсы оптом и в розницу. Наряду с мировыми брендами появляются достойные местные изготовители, которые позволяют каждому желающему приобрести качественный товар, но по более доступной стоимости. Так, в Украине можно выделить не менее десятка довольно известных компаний, которые изготавливают и поставляют джинсовые изделия не только по всей территории страны, но и далеко за ее пределы.

Несмотря на все установленные каноны, которые гласят о том, что девушка должна быть женственной и лучшим нарядом для нее будет платье, джинсы значительно выигрывают в своей практичности. Правильно подобранные джинсовые брюки или даже джинсовый костюм ничем не уступит в своей привлекательности любому другому варианту – такая одежда способна и подчеркнуть стиль и даже помочь девушки проявить свою утонченность и изящность. Остается только найти свой вариант и подобрать наиболее подходящую ля своего типа фигуры модель.