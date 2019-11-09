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В Житомирской области столкнулись легковушка и КАМаЗ: среди погибших ребенок
09.11.2019 14:47
ДТП в Житомирской области - в результате аварии погибли три человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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