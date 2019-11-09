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Как выбирать и хранить мандарины
09.11.2019 15:03
Мандарин – это излюбленное зимнее лакомство, с которым ассоциируются сама зима.

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Сейчас на прилавках магазинов большой выбор этих фруктов и, чтобы не ошибиться при выборе, необходимо знать некоторые факты:

1.  Первым делом обрати внимание на кожуру мандаринов: цсвет должен быть одинаковым и насыщенным, фрукт должен быть упругим, а при надавливании брызгать соком.

2.  Мандарины из Марокко очень сладкие, с тонкой кожурой, легко чистятся и без семечек.

3.  Турецкие фрукты с кислинкой, тонкой, но плохо чистящейся кожурой, мелкие, имеют желто зеленый окрас и пористую кожуру, в них много семечек.

4.  Испанские мандарины очень сладкие и сочные, в них почти нет семечек, толстая, но легко снимающаяся кожура.

5.  Минеола – это гибрид грейпфрута и мандарина. По форме такие мандарины немного похожи на грушу, имеют яркий оранжевый окрас с краснинкой, они сладкие и сочные.

6. Клементин – это гибрид мандарина и апельсина-королька. Они очень сочные, сладкие, имеют маленький размер и ярко оранжевый цвет, долго хранятся.

7.  Чтобы мандарины хорошо хранились и не портились, держи их в холодильнике, но без полиэтиленового пакета – они должны дышать.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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