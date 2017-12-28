Легендарный вратарь НХЛ, канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Кишкан) умер от воспаления легких в возрасте 93 лет, передает со ссылкой на .

Бауэр являлся четырехкратным обладателем кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и членом Зала хоккейной славы. Карьеру в НХЛ он завершил в 45-летнем возрасте, заслужив прозвище Китайская Стена. На его счету 250 побед (37 с сухим счетом), а коэффициент надежности в карьере составил 2,51 шайбы.

«Это величайший спортсмен в мире, — однажды сказал про него его тренер Панч Имлах. — Он так сильно хотел выиграть, что сумел победить даже возраст».

Бауэр родился 8 ноября 1924 года в семье украинских переселенцев.

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