|Фарион обозвала "москалями" украинских воинов, говорящих на русском
|09.11.2019 15:22
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Экс-депута ВР, известна своими националистическим взглядами, Ирина Фарион снова отличилась скандальной выходкой.
Выступая в эфире телеканала "НТА" Фарион снова обрушилась критикой на русскоговорящих украинцев, особенно это касалось украинских защитников, которые говорят на русском. Видео выступления скандального экс-политика появилось в сети.
Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь? - сказала Фарион.
Она также акцентировала, что многие украинцы предпочитают разговаривать на русском из-за лени.
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