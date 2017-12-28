|Из палок колбасы и бутылок шампанского — как развлекаются в киевских офисах, создавая необычные «ёлки» (фото)
|28.12.2017 15:12
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До Нового года осталось только несколько дней. Киевляне успели обзавестись нарядными елками, также праздничных декор появился в столичных офисах. Но иногда жители города отказываются от традиционных сосен и пихт, и творчески подходят к подготовке к Новому году. В декабре в соцсетях появились фотографии очень необычных «деревьев». В ход идет все: от фанерных спиралей до… палок колбасы!
Так, мясное «дерево» появилось в офисе одного из производителей колбасы. «2,1 метра, два часа работы. Бесконечная новогодняя радость!», – рассказали в соцсетях сотрудники. «Елкой» с профессиональным колоритом также похвастались фотограф и посетитель паба.
Дома киевляне тоже дают волю фантазии. Так, елки из дождика подвешивают к люстре вверх ногами, также в новогоднее дерево, при наличии творческого подхода, можно превратить даже трехъярусное блюдо. «Если у вас есть свободная посуда – сделайте из него елку. Merry Christmas everyone!», – пишет Роксолана Марущак.
Традиционно, елками очень интересуются домашние любимцы. Особенно это касается котиков. Пушистые хулиганы сбивают с новогодних деревьев шарики, а то и украшают сосны своим пристутсвием вреди веток поближе к верхушке. «До Нового года елка не дотянет…«, – шутит Ирина Мищенко.
Фото: Dimaha Melia
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