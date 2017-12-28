До Нового года осталось только несколько дней. Киевляне успели обзавестись нарядными елками, также праздничных декор появился в столичных офисах. Но иногда жители города отказываются от традиционных сосен и пихт, и творчески подходят к подготовке к Новому году. В декабре в соцсетях появились фотографии очень необычных «деревьев». В ход идет все: от фанерных спиралей до… палок колбасы!

Так, мясное «дерево» появилось в офисе одного из производителей колбасы. «2,1 метра, два часа работы. Бесконечная новогодняя радость!», – рассказали в соцсетях сотрудники. «Елкой» с профессиональным колоритом также похвастались фотограф и посетитель паба.

Дома киевляне тоже дают волю фантазии. Так, елки из дождика подвешивают к люстре вверх ногами, также в новогоднее дерево, при наличии творческого подхода, можно превратить даже трехъярусное блюдо. «Если у вас есть свободная посуда – сделайте из него елку. Merry Christmas everyone!», – пишет Роксолана Марущак.

Традиционно, елками очень интересуются домашние любимцы. Особенно это касается котиков. Пушистые хулиганы сбивают с новогодних деревьев шарики, а то и украшают сосны своим пристутсвием вреди веток поближе к верхушке. «До Нового года елка не дотянет…«, – шутит Ирина Мищенко.

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Фото: Dimaha Melia

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