Луценко: считаю решение САП о закрытии дела нардепа Довгого неприемлемым

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства относительно народного депутата Олеся Довгого (фракция "Воля народа") вызывает и удивление и возмущение, и прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества при отчуждении столичной земли на острове Жуков.

"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата О.Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п..3 ч..1 ст.284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает и удивление и возмущение", - написал Ю Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам генпрокурора, доказательства по делу О.Довгого есть. "Их слышала вся страна и на их основе Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата", - отметил Ю Луценко.

"Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. А то 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать, кто", - подчеркнул он.

Генеральный прокурор сообщил, что "сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в отдельно крупных размерах (ст.191 Уголовного кодекса Украины) при отчуждении более 1 тыс. гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. "Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - добавил он.

Как сообщалось, 28 декабря стало известно, что САП закрыла уголовное производство в отношении народного депутата из группы "Воля народа" О.Довгого в связи с тем, что следствие исчерпало возможности доказать его вину.

"В связи с десятилетней давностью событий, которые являются предметом исследования в уголовном производстве, а также уничтожение электронной системы информационного обеспечения Киевсовета, учитывая показания большинства свидетелей в уголовном производстве и в виду отсутствия других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказывания вины Довгого О.С. в суде", - говорится в постановлении САП от 22 декабря 2017 года, которое есть в распоряжении LB.ua.

Сам О.Довгий на своей странице в соцсети "Фейсбук" подтвердил, что "документы, опубликованные на сайте LB.ua, совпадают с теми документами, которые получили его адвокаты официально вчера вечером от САП".

Верховная Рада 11 июля 2017 года удовлетворила представление генпрокурора Ю.Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

Однако в августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение О.Довгому не согласовано.

Генеральный прокурор Украины 22 сентября сообщил, что подписал уведомление о подозрении народному депутату О.Довгому. По словам генпрокурора, нардепу инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га.

"Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявлял Ю.Луценко

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Однако 12 декабря СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре сообщили, что Генпрокуратура направила в САП письмо, в котором указывалось, что в деле О.Довгого "нет состава преступления".

В ответ на это в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что направили в САП "существенные замечания к подготовленному подозрению народному депутату Украины О.Довгому". В частности письме отмечалось о необходимости устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано.

"Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях О.Довгого состава преступления в письме к САП не указывалось. Пока в Генеральную прокуратуру Украины доработанный тест подозрения О.Довгому не поступал", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.