Украинская авиакомпания Bravo, чей самолет 14 июня попал в жуткое ЧП в аэропорту "", снова шокировала своих клиентов.

"Возвращались в из испанского города Аликанте рейсом 1222. Удивило, что на борту нельзя было купить никакой пищи. Ладно, в конце концов без еды можно было и обойтись. А вот без воды ... Воды тоже почему-то не было", - написал в Facеbook главный редактор газеты "Факты" Александр , передает со ссылкой на .

Их вылет задержали на 8 с половиной часов, а самолет загнали в конец летного поля, "куда ближе к огородам".

"Ехать до него автобусом было долго и стыдно. Почему стыдно? Да потому что авиалайнер российского" Аэрофлота "стоял, пристегнутый к" рукава ", которым пассажирам легко и удобно было пройти в салон самолета".

Но самое интересное, как пишет журналист, началось уже на борту.

"После ужасного удушья кто-то из экипажа врубил на полную мощность такой холод, что пассажиры начали кутаться во все, что было под рукой, становясь похожими над пленных немцев под Сталинградом. На три часа полета, согревшись, отмороженные туристы потянулись к туалетам. Нет, не к туалетам, а к одному туалета. Потому что из четырех туалетов работал только один ".

Добавляет, что так "профессионально" довести до столь убогого состояния уровень обслуживания украинских авиапассажиров не каждому мастеру удастся.

"Наши же отечественные мастера издеваться над авиаклиентамы в очередной раз доказали, что нет предела совершенству. Ведь, оказывается, могут же, сукины дети, если постараются. А так постараться еще уметь надо. И последнее. Когда вы, сукины дети отечественного авиапрома, почитать людей будете?! Себя не хотите почитать - ваше дело. А мы все к чему? дело же, как вы понимаете, не в том, что в самолете не работали туалеты и рамка иллюминатора в 13-м ряду угрожала отвалиться в любой момент. вопрос в другом: кто-нибудь вообще проверяет эти самолеты перед вылетом? Ведь м и не видели еще, как там внутри выглядят двигатели ", - подытожил Александр .

На оккупированный полуостров сократили "летние планы по авиарейсов". Поэтому в Крым не попадут около 551 тыс. Пассажиров из России.

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