С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева вывезли более 47 тыс.
тонн снега, рассказали в "Киевавтодоре". В "Киевавтодоре" заявили,
что средств на уборку снега не хватает Фото: ЕРА Ежедневно для
очистки улиц тратят 1,67 млн, уточнили на предприятии."Согласно
расчетам... нормативная потребность в средствах на механизированную
и ручную уборку улиц и дорог города в зимний период составляет 343
768 100 гривен, ежедневно 2 276 600 гривен , что на 36% больше, чем
действительно выделяется из городского бюджета", – заявили в
"Киевавтодоре".На предприятии рассказали, что над ликвидацией
последствий недавнего снегопада в столице круглосуточно работало
около 230-250 единиц снегоуборочной техники.С начала
осенне-зимнего периода с улиц Киева вывезли более 47 тыс. тонн
снега.
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