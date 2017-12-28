С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева вывезли более 47 тыс. тонн снега, рассказали в "Киевавтодоре". В "Киевавтодоре" заявили, что средств на уборку снега не хватает Фото: ЕРА Ежедневно для очистки улиц тратят 1,67 млн, уточнили на предприятии."Согласно расчетам... нормативная потребность в средствах на механизированную и ручную уборку улиц и дорог города в зимний период составляет 343 768 100 гривен, ежедневно 2 276 600 гривен , что на 36% больше, чем действительно выделяется из городского бюджета", – заявили в "Киевавтодоре".На предприятии рассказали, что над ликвидацией последствий недавнего снегопада в столице круглосуточно работало около 230-250 единиц снегоуборочной техники.С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева вывезли более 47 тыс. тонн снега. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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