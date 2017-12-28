Гости популярной кинопремии "Золотой глобус" наденут черные наряды в знак протеста против харассмента в Голиивуде, сообщает Entertainment Week .

Известно, что актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти подтвердили, что по меньшей мере несколько из приглашенных на мероприятия мужчин наденут черное в знак солидарности со своими коллегами-женщинами.

Сообщается, что Урбинанти является стилистом актера Тома Хиддлстона.

Ранее СМИ сообщали, что многие актрисы, включая номинантов и ведущих премии "Золотой глобус" придут на церемонию в черных нарядах в знак протеста против многочисленных фактов домогательств.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности.

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