|Актеры придут на церемонию "Золотой глобус" в черном, чтобы поддержать жертв домогательств
|28.12.2017 15:17
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Гости популярной кинопремии "Золотой глобус" наденут черные наряды в знак протеста против харассмента в Голиивуде, сообщает Entertainment Week.
Известно, что актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти подтвердили, что по меньшей мере несколько из приглашенных на мероприятия мужчин наденут черное в знак солидарности со своими коллегами-женщинами.
Сообщается, что Урбинанти является стилистом актера Тома Хиддлстона.
Ранее СМИ сообщали, что многие актрисы, включая номинантов и ведущих премии "Золотой глобус" придут на церемонию в черных нарядах в знак протеста против многочисленных фактов домогательств.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности.
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