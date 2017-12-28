В условиях, когда Россия увеличивает военный потенциал, в том числе возможности военно-морского флота, проигрывает в контексте готовности к отражению возможных атак.

Такое мнение "" высказал экс-заместитель начальника Генштаба , генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает .

Комментируя информацию о том, что с 2014 года Россия пополнила свой флот 13 подводными лодками и отвечая на вопрос, зачем столько субмарин, генерал пояснил: "Потому что их сложно обнаружить, они несут серьезный потенциал, они могут действовать из любой точки океана. Это позволяет иметь серьезную силу, а значит, серьезно влиять на противника на стратегическом уровне, что они и пытаются делать".

Как убежден Романенко, действительно речь идет о "давлении за счет увеличения военного потенциала, в частности, военно-морского флота Российской Федерации".

В этом контексте он признал, что осознает опасность, исходящую из Кремля, и предпринимают определенные меры. В частности, "они перебрасывают на восток свои вертолеты, самолеты, перебрасывают до 2000 единиц средств подвижности".

Одновременно генерал обратил внимание на различия в степени готовности России и стран к началу боевых действий. По мнению Романенко, " в этом плане проигрывает". "Пока они будут принимать решения и прочее, Россия может очень далеко продвинуться", - предупредил он.

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